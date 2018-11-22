لايف ماتش مشاهدة مباراة الاهلي والوصل live bein





في مواجهة مصيريةن يلعب المارد الأحمر مساء اليوم الخميس، ضد غريمه الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية ابطال العرب.





لايف ماتش مشاهدة مباراة الاهلي والوصل live bein





ويخوض الاهلي المباراة في الخامسة والنصف من مساء اليوم،الخميس، بتوقيت القاهرة (السابعة والنصف بتوقيت الإمارات).





لايف ماتش مشاهدة مباراة الاهلي والوصل live bein





المارد الأحمر الجريح منذ الخسارة من الترجي فى قلب تونس بثلاثية نظيفة بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أفقدته حلمه الأكبر هذا الموسم يخوض المباراة وسط ظروف صعبة للغاية بسبب التغييرات التى شهدتها القلعة الحمراء والتغييرات المحتملة فى اللاعبين والجهاز الفنى حال تكرار الخسارة وفقدان لقب جديد الليلة.





لايف ماتش مشاهدة مباراة الاهلي والوصل live bein





ومن المقرر ان تنقل مباراة الاهلى والوصل الليلة على قناة أبوظبي الرياضية مع وجود ستوديو تحليلي للمباراة قبلها وبعدها، يضم نخبة من المحللين المتميزين فى الوطن العربي.





لايف ماتش مشاهدة مباراة الاهلي والوصل live bein







