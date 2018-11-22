يلا اون لاين مباراة الاهلي والوصل بث مباشر كورة ستار
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:00 معيد طارق
يلا اون لاين مباراة الاهلي والوصل بث مباشر كورة ستار
بدأت منذ نصف ساعة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي المقامة على استاد "زعبيل" الإماراتي، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من:
يلا اون لاين مباراة الاهلي والوصل بث مباشر كورة ستار
حراسة المرمى: محمد الشناوى.
يلا اون لاين مباراة الاهلي والوصل بث مباشر كورة ستار
خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف.
خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى.
وخط الهجوم: مروان محسن.
وكانت مباراة الذهاب ببرج العرب كانت قد انتهت بالتعادل 2/2 ببرج العرب.
يلا اون لاين مباراة الاهلي والوصل بث مباشر كورة ستار
المزيد عن: مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الأماراتي يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الأماراتي كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الأماراتي كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الأماراتي على كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الأماراتي بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الأماراتي ، مباراة الأهلي والوصل الأماراتي مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الأماراتي مباراة الاهلي والوصل مباشر مباراة الأهلي والوصل بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الأماراتي يوتيوب بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الأماراتي كورة ستار بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الأماراتي كورة اون لاين بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الأماراتي بين سبورت بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الأماراتي بدون تقطيع بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الأماراتي اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الأماراتي اليوم بث مباشر اون لاين الاهلي الاهلي والوصل مباشر ألا