يلا اون لاين مباراة الاهلي والوصل بث مباشر كورة ستار





بدأت منذ نصف ساعة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي المقامة على استاد "زعبيل" الإماراتي، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من:





يلا اون لاين مباراة الاهلي والوصل بث مباشر كورة ستار





حراسة المرمى: محمد الشناوى.





يلا اون لاين مباراة الاهلي والوصل بث مباشر كورة ستار





خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف.





خط الوسط: حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى.





وخط الهجوم: مروان محسن.





وكانت مباراة الذهاب ببرج العرب كانت قد انتهت بالتعادل 2/2 ببرج العرب.





يلا اون لاين مباراة الاهلي والوصل بث مباشر كورة ستار







