yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث حي اون لاين
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:58 معيد طارق
yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث حي اون لاين
yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث حي اون لاين
أوضح مدرب فريق الأهلي أن الاتجاه التعادل في لقاء الذهاب غير مرضية للأهلي؛ لأن التعادل بهدفين لكل فريق يصب في مصلحة الوصل” في إشارة لتطبيق قاعدة الهدف خارج الملعب في حال التعادل.
yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث حي اون لاين
وأضاف المدرب الفرنسي “الأهلي يمتلك الطموح والرغبة القوية في تحقيق الفوز في مباراة الغد خاصة أن الفريق قدَّم أداءً جيدًا في لقاء الذهاب وسيطر على المباراة لمدة 80 دقيقة لكن المباراة انتهت بالتعادل”.
yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث حي اون لاين
وتابع “رغم سيطرة الأهلي على فترة طويلة من اللقاء، فإننا لم نتمكن من الحسم واهتزت شباكنا بهدفين في آخر 10 دقائق وسعينا بعدها للتعادل حتى أدركناه.
yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث حي اون لاين
“هذا ما جعل البعض يظن أننا لم نخض المباراة بكل قوة. هذا غير حقيقي. سنرد بقوة في لقاء الإياب”.
yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث حي اون لاين
وتابع كارتيرون “تحدثت مع اللاعبين وقمت بحثّهم على ضرورة تحقيق الفوز والعودة للطريق الصحيح لاستعادة الانتصارات والبطولات”.
yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث حي اون لاين
وأضاف “الفريق يمتلك لاعبين مميزين وقادرين على تخطي المرحلة الحالية.
yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث حي اون لاين
“سنخوض مباراة الوصل بكل قوة لإسعاد جماهير الأهلي”.
yallashoot مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث حي اون لاين
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