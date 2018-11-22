ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

علي عبد الخالق: "يوسف إدريس قال لي أنت أذيت محمود عبد العزيز بفيلم الكيف" (فيديو)

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:57 م
علي عبد الخالق: يوسف إدريس قال لي أنت أذيت محمود عبد العزيز بفيلم الكيف (فيديو)
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر الفني
 

قال المخرج  علي عبد الخالق، إن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان حائرا في اختيار الدور المناسب له في فيلم العار، منوها إلى أنه كان يرى أن دور الدكتور الذي قام به يحيى الفخراني يناسبه بشكل أكبر، ومع ذلك كان يفكر في دور مزاجنجي  بشكل كبير.


وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن محمود عبد العزيز استقر في النهاية على تأدية دور مزاجنجي، في الفيلم  وحقق نجاحا كبيرا.

 

وتابع أن الكاتب الكبير الراحل الدكتور يوسف إدريس قال له: "أنت أذيت محمود عبد العزيز بفيلم الكيف، لأن محمود تأثر بشخصية مزاجنجي، في الأفلام التي أداها بعد ذلك، وطغت عليه الشخصية بشكل كبير"، وهذا الأمر تحقق بالفعل.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
0
x
17:30
0
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
4
x
13:45
0
أحد
الحزم
1
x
16:50
1
الفيحاء
الوحدة
1
x
17:20
0
الباطن
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 6:30:01 PM