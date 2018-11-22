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كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الإماراتي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:55 م
كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الإماراتي
مباراة الاهلي والوصل
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عيد طارق
 
كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الإماراتي

قال المدرب الفرنسي لفريق الأهلي المصري "باتريس كارتيرون"، إن الفوز على الوصل الإماراتي في إياب دور الستة عشر لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم يمثل أفضل تعويض “للنتيجة غير المرضية” في مباراة الذهاب التي تعادل فيها الفريقان 2-2.

كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الإماراتي

وسيلتقي الفريقان اليوم الخميس في أبوظبي في مباراة تأتي عقب أيام من خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي 3-صفر في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الإماراتي

وألقت الهزيمة بظلالها على الجماهير التي طالبت المسؤولين بتصحيح مسار الفريق من خلال التعويض في البطولات المتبقية هذا الموسم.

كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والوصل الإماراتي

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