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مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية يتفقد منطقتي عين دار ودرب السندادية بمحافظة الوادي الجديد (صور)

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:55 م
مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية يتفقد منطقتي عين دار ودرب السندادية بمحافظة الوادي الجديد (صور)
اثناء الزيارة
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أحمد الشيخ
 
تفقد المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، منطقتي عين دار ودرب السندادية  بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمنطقتين، واللتين يتم تطويرهما في  إطار خطة الدولة  لتطوير المناطق العشوائية  غير الآمنة.

وأوضح مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية خلال الزيارة، أن المنطقتين  تندرجان تحت تصنيف المناطق غير الآمنة بالمحافظة، مشيراً إلى أن صندوق تطوير المناطق العشوائية حالياً يقوم بإعداد مخطط تفصيلي بغرض التمكين من التطوير لتلك المناطق.

من جانبه أهدى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد درع المحافظة للسيد المهندس خالد صديق،  تقديراً لما يتم بذله من جهود تُمثل نقلةً شاملةً للقضاء على المناطق العشوائية بالمحافظة.

مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية يتفقد منطقتي عين دار ودرب السندادية بمحافظة الوادي الجديد (صور)
مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية يتفقد منطقتي عين دار ودرب السندادية بمحافظة الوادي الجديد (صور)
مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية يتفقد منطقتي عين دار ودرب السندادية بمحافظة الوادي الجديد (صور)
مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية يتفقد منطقتي عين دار ودرب السندادية بمحافظة الوادي الجديد (صور)
مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية يتفقد منطقتي عين دار ودرب السندادية بمحافظة الوادي الجديد (صور)
المزيد عن: تطوير العشوائيات الوادى الجديد الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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