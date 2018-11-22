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نور اللبنانية ضيفة عمرو الليثي على شاشة "النهار" السبت المقبل (صور)

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:54 م
نور اللبنانية ضيفة عمرو الليثي على شاشة النهار السبت المقبل (صور)
نور اللبنانية
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أحمد رمضان متولي
 

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في الانطلاقة الجديدة لبرنامج "واحد من الناس" عبر شاشة قناة "النهار"، النجمة اللبنانية نور، فى ظهور خاص لكشف كواليس وتفاصيل تذاع لأول مرة عن مسيرتها المهنية ونشأتها ببيروت، وتخرجها من القسم الأدبي في مدرسة الراهبات، ثم التحقها بكلية الفنون الجميلة، وذلك يوم السبت المقبل، فى العاشرة مساءً.

 

كما يواصل "الليثي" فى حلقة السبت تحقيق أحلام البسطاء وعلاج غير القادرين ودعم المشروعات الصغيرة والإفراج عن الغارمات، ويناشد المواطنين غير القادرين بسرعة التواصل مع إرسال أماكن تواجدهم من أجل توفير جميع متطلباتهم.

نور اللبنانية ضيفة عمرو الليثي على شاشة "النهار" السبت المقبل (صور)
نور اللبنانية ضيفة عمرو الليثي على شاشة "النهار" السبت المقبل (صور)
نور اللبنانية ضيفة عمرو الليثي على شاشة "النهار" السبت المقبل (صور)
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