بولت يقترب من اللعب في الدوري التركي

ذكرت محطة (تي.آر.تي) التلفزيونية التركية الحكومية اليوم الخميس أن سيواس سبور المنافس في الدوري الممتاز لكرة القدم تواصل مع البطل الأولمبي يوسين بولت من أجل صفقة محتملة في النصف الثاني من الموسم الحالي.





وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي أن بولت أنهى فترة اختباره بالفريق ورحل بعدما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن الحقوق التجارية.





وقال بولت الأسبوع الماضي إنه ربما يتخلى عن حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف رغم تلقيه العديد من العروض وأضاف أنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله نهاية الشهر الحالي.





وقال العداء الجاميكي للصحفيين: «تلقيت عروضا من العديد من الأندية، سأتخذ قراري في نهاية نوفمبر، سواء بالاستمرار أو إنهاء حلمي، الأمر لا يتعلق بالمال بل هو حلمي».





وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية بالدوري التركي في الخامس من يناير 2019 وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته.





ولم يتسن لسيواس سبور التعليق على الفور على الأمر.





ويضم الفريق التركي، الذي يحتل حاليا المركز 11 في الدوري الممتاز، العديد من اللاعبين الأجانب مثل روبينيو وكارل مجاني وأرونا كونيه.



