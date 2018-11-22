ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بولت يقترب من اللعب في الدوري التركي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:54 م
بولت يقترب من اللعب في الدوري التركي
طباعة
وكالات
 
ذكرت محطة (تي.آر.تي) التلفزيونية التركية الحكومية اليوم الخميس أن سيواس سبور المنافس في الدوري الممتاز لكرة القدم تواصل مع البطل الأولمبي يوسين بولت من أجل صفقة محتملة في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي أن بولت أنهى فترة اختباره بالفريق ورحل بعدما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن الحقوق التجارية.

وقال بولت الأسبوع الماضي إنه ربما يتخلى عن حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف رغم تلقيه العديد من العروض وأضاف أنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله نهاية الشهر الحالي.

وقال العداء الجاميكي للصحفيين: «تلقيت عروضا من العديد من الأندية، سأتخذ قراري في نهاية نوفمبر، سواء بالاستمرار أو إنهاء حلمي، الأمر لا يتعلق بالمال بل هو حلمي».

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية بالدوري التركي في الخامس من يناير 2019 وتستمر حتى نهاية الشهر ذاته.

ولم يتسن لسيواس سبور التعليق على الفور على الأمر.

ويضم الفريق التركي، الذي يحتل حاليا المركز 11 في الدوري الممتاز، العديد من اللاعبين الأجانب مثل روبينيو وكارل مجاني وأرونا كونيه.

المزيد عن: بولت الدوري التركي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
0
x
17:30
0
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
4
x
13:45
0
أحد
الحزم
1
x
16:50
1
الفيحاء
الوحدة
1
x
17:20
0
الباطن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 6:30:01 PM