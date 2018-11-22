يلا شوت zamalek بث مباشر الزمالك والداخلية اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:49 معمرو عادل
يلا شوت zamalek بث مباشر الزمالك والداخلية اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية في الجولة الـ15 من الدوري الممتاز التي تقام على استاد بتروسبورت.
يلا شوت zamalek بث مباشر الزمالك والداخلية اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
يدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول الترتيب، ويبحث مواصلة حصد النقاط أمام الداخلية صاحب المركز التاسع برصيد 16 نقطة.
ويستمر عبدالله جمعة في مركز المدافع الأيسر الذي لعب فيه المباراة الماضية أمام الانتاج الحربي، فيما يعد التغيير الوحيد في التشكيل مشاركة محمد عبد السلام بدلًا من محمود "الونش".
يلا شوت zamalek بث مباشر الزمالك والداخلية اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمود "جنش".
خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد السلام، حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف "أوباما"، إبراهيم حسن، محمود "كهربا".
خط الهجوم: عمر السعيد.
يلا شوت zamalek بث مباشر الزمالك والداخلية اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
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