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السفير البريطانى بالقاهرة يشيد ببرنامج "تكافل وكرامة"

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:48 م
السفير البريطانى بالقاهرة يشيد ببرنامج تكافل وكرامة
السير جيفري آدامز
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أحمد الشيخ
 
أثناء مشاركته في الاحتفال بمرور ثلاث أعوام على برنامج "تكافل وكرامة"، قال السير جيفري آدامز السفير البريطاني في مصر : "أشعر بالفخر تجاه قيام بريطانيا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي في برنامج "تكافل وكرامة"، كما يملؤني الفخر بوجودي هنا اليوم للاحتفال بهذا النجاح".

وتابع: "فقد ضمنت المساعدات الفنية التي قدمتها المملكة المتحدة أن مساندة الحكومة المصرية قد ذهبت إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه".

وأضاف: "إن الجهود التي نبذلها فيما يتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة" تتماشى مع التزامنا تجاه مصر، و هو الاستثمار في المبادرات والقطاعات التي ستساعد مصر على خلق اقتصاد مستدام وشامل لجميع المصريين".
المزيد عن: تكافل وكرامة التضامن الاجتماعى البنك الدولى الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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