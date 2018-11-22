السفير البريطانى بالقاهرة يشيد ببرنامج "تكافل وكرامة"

أثناء مشاركته في الاحتفال بمرور ثلاث أعوام على برنامج "تكافل وكرامة"، قال السير جيفري آدامز السفير البريطاني في مصر : "أشعر بالفخر تجاه قيام بريطانيا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي في برنامج "تكافل وكرامة"، كما يملؤني الفخر بوجودي هنا اليوم للاحتفال بهذا النجاح".





وتابع: "فقد ضمنت المساعدات الفنية التي قدمتها المملكة المتحدة أن مساندة الحكومة المصرية قد ذهبت إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه".





وأضاف: "إن الجهود التي نبذلها فيما يتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة" تتماشى مع التزامنا تجاه مصر، و هو الاستثمار في المبادرات والقطاعات التي ستساعد مصر على خلق اقتصاد مستدام وشامل لجميع المصريين".