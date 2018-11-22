سبق – السعودية | "فيصل بن بندر" يستقبل مسؤولي برنامج "الإسكان التنموي"
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:51 مالفجر السعودي
تقدم صحيفة سبق كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، مسؤولي برنامج "الإسكان التنموي" التابع لوزارة الإسكان، الذي قدم له عرضاً شاملاً عن الإسكان التنموي، وعرضاً تفصيليّاً عن إنجازات وخطط البرنامج الخاصة بمنطقة الرياض.
وتناول العرض، الدور الفاعل للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في هذا الشأن، وما تقدمه وزارة الإسكان من دعم للقطاعين؛ مما يمكّن تلك القطاعات من تنفيذ مبادراتها الخاصة بالإسكا بكل يسر، بجانب استعراض تجربة دعم وزارة الإسكان للقطاع الخاص، التي تم من خلالها تسليم 100 وحدة سكنية للأسر المستحقة، كدفعة أولى.
وأشاد أمير الرياض بجهود وزارة الإسكان وتقديم مثل هذه البرامج التي تعد من الأمور الميسرة للأسر المستحقة بالحصول على السكن، مؤكداً أن ذلك الجهد يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على التيسير على المواطنين والمواطنات.
واستمع أمير المنطقة إلى إيجاز عن مهام الهيئة في بناء المعايير التعليمية والمهنية وتقييم المؤسسات التعليمية لصناعة تعليم متطور وتكوين علم القياس والتقويم في المملكة.
يُذكر أن دور الجمعيات غير الربحية وشركات القطاع الخاص، يأتي مكملاً لجهود وزارة الإسكان بتوفير مساكن للأسر المحتاجة عبر "برنامج الإسكان"، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يتضمن تنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأشد حاجة في المجتمع وفق احتياجاتهـم وقدراتهم المادية.
المصدر:- صحيفة سبق
استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، مسؤولي برنامج "الإسكان التنموي" التابع لوزارة الإسكان، الذي قدم له عرضاً شاملاً عن الإسكان التنموي، وعرضاً تفصيليّاً عن إنجازات وخطط البرنامج الخاصة بمنطقة الرياض.
وتناول العرض، الدور الفاعل للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في هذا الشأن، وما تقدمه وزارة الإسكان من دعم للقطاعين؛ مما يمكّن تلك القطاعات من تنفيذ مبادراتها الخاصة بالإسكا بكل يسر، بجانب استعراض تجربة دعم وزارة الإسكان للقطاع الخاص، التي تم من خلالها تسليم 100 وحدة سكنية للأسر المستحقة، كدفعة أولى.
وأشاد أمير الرياض بجهود وزارة الإسكان وتقديم مثل هذه البرامج التي تعد من الأمور الميسرة للأسر المستحقة بالحصول على السكن، مؤكداً أن ذلك الجهد يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على التيسير على المواطنين والمواطنات.
واستمع أمير المنطقة إلى إيجاز عن مهام الهيئة في بناء المعايير التعليمية والمهنية وتقييم المؤسسات التعليمية لصناعة تعليم متطور وتكوين علم القياس والتقويم في المملكة.
يُذكر أن دور الجمعيات غير الربحية وشركات القطاع الخاص، يأتي مكملاً لجهود وزارة الإسكان بتوفير مساكن للأسر المحتاجة عبر "برنامج الإسكان"، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يتضمن تنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأشد حاجة في المجتمع وفق احتياجاتهـم وقدراتهم المادية.
المصدر:- صحيفة سبق
المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية