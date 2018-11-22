شيرين تهنئ الشعب اللبناني بعيد الاستقلال (صورة)
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:48 مالفجر الفني
هنأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، الشعب اللبنانب بعيد الاستقلال، في
لافتة منها على أن الدول العربية كلها يد واحدة، وشعب واحد.
وقالت "عبدالوههبا"، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات
الصغيرة "تويتر"، : "كل سنة ولبنان وشعبها
بألف خير بمناسبة #عيد_الاستقلال يارب كل أيامكم عز وحرية #لبنان".
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