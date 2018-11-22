شكري أبو عميرة: التليفزيون المصري شكل وجدان وثقافة الشعوب العربية بأكملها

قال المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن التليفزيون له تأثير كبير وواسع المدى، مشددًا على أن التليفزيون المصري شكل وجدان وثقافة الشعوب العربية بأكملها وليس مصر فقط.





وأضاف "أبو عميرة"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن الشعوب العربية عرفت اللغة المصرية من الأعمال الدرامية والسينمائية التى تُبث عبر التليفزيون.





وتابع، أن دور الهيئة الوطنية للإعلام يحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو يسعى جاهدًا لإعادة التليفزيون المصري لسابق عهده؛ لكونه صوت مصر، مشددًا على ضرورة أن يقوم التليفزيون المصري مرة أخرى لدراما رمضان، حيث كان يتم مراجعة الأعمال الدرامية بالكامل قبل عرضها خلال رمضان، بعكس مايحدث الآن حيث يتم تصوير عدد من الحلقات واستكمال التصوير أثناء عرض العمل الدرامي.



