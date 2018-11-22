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منى الشاذلي تستضيف صُناع "جريمة الإيموبيليا" على CBC.. الليلة (صور)

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 05:47 م
منى الشاذلي تستضيف صُناع جريمة الإيموبيليا على CBC.. الليلة (صور)
منى الشاذلي
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أحمد رمضان متولي
 

يستضيف برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، صناع فيلم جريمة الإيموبيليا، وذلك مساء اليوم الخميس في تمام التاسعة مساءً.

 

يحل كل من المخرج خالد الحجر وأبطال الفيلم هاني عادل وناهد السباعي ضيوفًا على البرنامج في حديث حول الفيلم الذي سيعرض خلال الفترة القادمة وكذلك سيعرض في مهرجان القاهرة السينمائي، وتم تصويره بالكامل في عمارة الإيموبيليا إحدى أشهر عمارات القاهرة.

 

كما تتضمن الحلقة لقاء مع الكاتب الصحفي محمد شعير بمناسبة الإعلان عن مجموعة قصصية جديدة لم تنشر من قبل للأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ وكيفية عثور "شعير" على تلك القصص وهو الحدث الذي احتفت به جريدة الجارديان الشهيرة وأبرزته في تقرير لها.

 

يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.

منى الشاذلي تستضيف صُناع "جريمة الإيموبيليا" على CBC.. الليلة (صور)
منى الشاذلي تستضيف صُناع "جريمة الإيموبيليا" على CBC.. الليلة (صور)
منى الشاذلي تستضيف صُناع "جريمة الإيموبيليا" على CBC.. الليلة (صور)
منى الشاذلي تستضيف صُناع "جريمة الإيموبيليا" على CBC.. الليلة (صور)
منى الشاذلي تستضيف صُناع "جريمة الإيموبيليا" على CBC.. الليلة (صور)
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