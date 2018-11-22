احتشدت جماهير المارد الأحمر أمام منافذ البيع المخصصة لبيع تذاكر مباراة الوصل الإماراتى والاهلى المحدد لها الخميس المقبل على ملعب "زعبيل"، فى "إياب" دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، "البطولة العربية"، إقبالاً كبيراً من جانب الجماهير المصرية.





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بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الإماراتي





وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن أعدادا كبيرة من جانب جماهير النادى الأهلي المقيمة فى دولة الإمارات اصطفت فى طوابير طويلة فور الإعلان عن طرح التذاكر للبيع فى متجر الوصل اليوم.





بداية الشوط الأول | بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الإماراتي رابط HD | مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الآن رابط كورة ستار HD





مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي





وأشارت الصحيفة إلى أن التذاكر المخصصة لجماهير النادى الأهلي، والتى تصل لـ2300 تذكرة، ينتظر نفادها من منافذ البيع خلال الساعات القليلة المقبلة.





بداية الشوط الأول | بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الإماراتي رابط HD | مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الآن رابط كورة ستار HD





بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الإماراتي

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الوصل حددت 2300 تذكرة لجماهير النادى الأهلى وهى النسبة المحددة من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم 25% من المقاعد لجمهور الفريق الضيف.





بداية الشوط الأول | بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الإماراتي رابط HD | مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الآن رابط كورة ستار HD





وأعلنت إدارة الوصل عن أسعار تذاكر المباراة التى حددت بـ50 درهماً لمقاعد الدرجة الثانية و100 درهم لمقاعد الدرجة الأولى، و300 درهم للمقصورة.





بداية الشوط الأول | بث مباشر مباراة الأهلي والوصل الإماراتي رابط HD | مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الآن رابط كورة ستار HD





مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بملعب "برج العرب" انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.



