مباراة الاهلى المصرى والوصل الإماراتي بث مباشر اليوم جودة عالية HD | al ahly vs al wasel live

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: كريم نيدفيد - ساليف كوليبالي - سعد سمير - أيمن أشرف. خط الوسط الدفاعي: حسام عاشور - أكرم توفيق،. خط الوسط الهجومي: ووليد سليمان - محمد شريف - أحمد حمودي. خط الهجوم: مروان محسن. الوصل الإماراتي يدخل لقاء اليوم وهو منتشيا بالتعادل الإيجابي الذي حققه ذهابا بالقاهرة بنتيجة 2-2، وسيحاول اللعب بتحفظ كبير للخروج بتعادل سلبي وخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 للبطولة على حساب العملاق القاهري.

في مباراة قوية ينتظرها عشاق الكرة العربية، يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الوصل الإماراتي في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، رابط مجاني لمشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 بث حي ولايف.





الأهلي يدخل مباراة اليوم تحت شعار لابديل عن الفوز، بعدما خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا في نهائي البطولة، على يد الترجي التونسي بنتيجة 4-3 بمجموع اللقائين، وستكون مباراة اليوم بمثابة الفرصة الأخيرة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، ويخطط مسئولو الأهلي لضم عدد من اللاعبين المميزين خلال الميركاتو الشتوي المقبل.





ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاعأيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد، وفي الوسط هشام محمد - حسام عاشور- إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي، ويقود الهجوم المغربي وليد أزارو.





ويفتقد الأهلي لعدد من نجوم المميزين على رأسهم أحمد فتحي وعلي معلول وأجايي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب للإصابة، وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، بتغطية خاصة للمباراة التي تقام ضمن بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ويبدأ الأستوديو التحليلي في تمام الساعة 4.00 بتوقيت القاهرة، تابع لايف مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر اليوم الخميس 22-11-2018 بدون تقطيع.



