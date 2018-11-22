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في مباراة قوية ينتظرها عشاق الكرة العربية، يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الوصل الإماراتي في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، رابط مجاني لمشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 بث حي ولايف. link رابط سريع بث مباشر مباراة الاهلي والوصل يوتيوب الشوط الاول - تابع لايف مباشر الاهلي والوصل

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يلا شوت حصري حيث يلعب فريق الاهلي مع نظيره فريق الوصل وتُقام مباراة الوصل والاهلي في يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 على الأراضي الوصلية وتنقل مباراة الاهلي والوصل اليوم بث مباشر من خلال موقعنا

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يلا شوت الجديد رابط مشاهدة مباراة الوصل والاهلي في مباراة دولية ودية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام المباراة في يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 على الأراضي الوصلية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس،

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لأهلي Vs الوصل . البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16). القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 . الملعب : استاد زعبيل بنادي الوصل (أرضية الوصل)