رابط (مشاهدة مجاني) يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل في كاس زايد بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع الآن HD لايف اون بث

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مباراة الأهلي والوصل الإماراتي اليوم في فعاليات كأس زايد للأندية الأبطال 2018 وهي مباراة الإياب بين الفريقين بعد أن أقيمت مباراة الذهاب في استاد برج العرب بالإسكندرية وإنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2 ووعد نادي الأهلي المصري جمهوره أن يقوم بتحسين الأداء بعد أن أدي مباراة الذهاب بشكل لم يرضي جمهوره اليوم وينتظر الجميع التعويض في مباراة الإياب.





موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي اليوم كأس زايد للأندية

يتم عرض مباراة الأهلي المصري والوصل الإماراتي في فعاليات كأس زايد للأندية الأبطال 2018 من خلال قناة أبوظبي الرياضية القناة الوحيدة صاحبة الحق الحصري في بث المباراة وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات.





التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوصل ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: أيمن أشرف وكريم نيدفيد وساليف كوليبالي وأحمد علاء "سعد سمير" الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد حمودي "محمد شريف" الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن

بطاقة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي في البطولة في كاس زايد:- الأهلي Vs الوصل. البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16). القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 . الملعب : استاد زعبيل بنادي الوصل . المعلق : لم يحدد بعد .

موعد مباراة الاهلي والوصل في البطولة العربية اليوم:- 6:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 5:30 مساءاً بتوقيت مصر . 5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 5:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 5:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 5:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 6:30 مساءاً بتوقيت العراق . 5:30 مساءاً بتوقيت السودان . 6:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 4:30 مساءاً بتوقيت تونس . 4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 4:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 6:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 6:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 6:30 مساءاً بتوقيت قطر. 3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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رابط (مشاهدة مجاني) يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل في كاس زايد بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع الآن HD لايف اون بث

