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حبس عاطلين بتهمة سرقة "لاب توب" من شقة سكنية في السلام

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:14 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة لاب توب من شقة سكنية في السلام
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عمرو محمد
 

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما، بسرقة جهاز "لاب توب" و10 آلاف جنيه من إحدى الشقق السكنية بالسلام.

 

وكان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغا من "تحسين محمد" صاحب شركة مقاولات، يفيد باكتشافه كسر باب شركته وسرقة جهاز لاب توب و2 هارد كمبيوتر، ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "إسلام.ا" و" هاني.ص"، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبحوزتهما (مفتاح إنجليزي، كلابة، ومفك).

 

وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر قلب الكالون" باستخدام المضبوطات حيازتهما، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما سيء النية "هاني.ف" وأقرا بانفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

 

وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

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