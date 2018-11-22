"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة للتوسع في إقامة المنشآت الرياضية
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:13 مإسلام شعراوي
تقدم النائب ممتاز الدسوقي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الرياضية باعتبارها بعدا قوميا هدفه حماية الشباب وتأهلهم رياضيا.
وأوضح "الدسوقي" أن الاستمرار في تطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية لقطاعى الشباب والرياضة في مصر، فضلًا عن زيادة عدد المنشآت الرياضية الحديثة توفر بيئة مواتية لممارسة الأنشطة الرياضية، وتسهم في اكتشاف وصقل المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف الرياضات إيمانا بدورهم الحيوي في بناء المجتمع.
وأكد النائب أهمية توفير آليات جديدة مبتكرة تسهم في حسن إدارة الأصول من المنشآت الشبابية والرياضية وتصنيع الأدوات الرياضية المطلوبة لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها، وتوفير موارد جديدة لتمويل عملية تطوير تلك المنشآت على النحو الذي يسهم في تشجيع الشباب والنشء على المشاركة في العمل الجماعى والتطوعي، فضلًا عن تنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.
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