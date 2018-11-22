"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة للتوسع في إقامة المنشآت الرياضية

تقدم النائب ممتاز الدسوقي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الرياضية باعتبارها بعدا قوميا هدفه حماية الشباب وتأهلهم رياضيا.





وأوضح "الدسوقي" أن الاستمرار في تطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية لقطاعى الشباب والرياضة في مصر، فضلًا عن زيادة عدد المنشآت الرياضية الحديثة توفر بيئة مواتية لممارسة الأنشطة الرياضية، وتسهم في اكتشاف وصقل المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف الرياضات إيمانا بدورهم الحيوي في بناء المجتمع.



