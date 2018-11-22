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ضبطهما في وضع مخل.. حبس عامل قتل عشيق زوجته بالوراق 4 أيام

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:10 م
ضبطهما في وضع مخل.. حبس عامل قتل عشيق زوجته بالوراق 4 أيام
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هبة عبد الحفيظ
 

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل عشيق زوجته في الوراق، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم ضبط القتيل بصحبة زوجته، مما دفعه لطعنه بسكين المطبخ، نتج عنها مقتله.

 

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض داخل شقة بدائرة القسم.

 

وبإجراء التحريات تبين للرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق، أن عاملا بمصنع عادل لمنزله قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية الخاصة بعمله، فاكتشف زوجته بصحبة أحد الأشخاص في وضع مخل، مما دفعه للحصول على سكين المطبخ وطعن عشيق زوجته بها، نتج عنها مقتله في الحال.

 

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم تزوج منذ 4 شهور فقط، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والتحفظ على الزوجة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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