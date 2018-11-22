مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل hd | كورة شوت اون لاين

يواجه فريق الأهلي المصري مضيفه فريق الوصل الإماراتي في مساء يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 على أرضية ملعب زعبيل بمدينة دبي على الأراضي الإماراتية، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل hd | كورة شوت اون لاين

ولم يعرف فريق الأهلي طعم الخسارة سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها المارد الأحمر، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، كما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل hd | كورة شوت اون لاين

وينتظر فريق الأهلي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق الوصل، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة الأولى ضيفه فريق المقاولون العرب.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل hd | كورة شوت اون لاين

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق بتروجيت، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الجونة، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق طلائع الجيش.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل hd | كورة شوت اون لاين

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي: محمد الشناوي / أحمد علاء / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / هشام محمد / إسلام محارب / محمد شريف / وليد سليمان / ناصر ماهر / مروان محسن.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل hd | كورة شوت اون لاين

أما على الجانب المقابل لم يعرف فريق الوصل طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها الفريق الإماراتي، وفي مقابل ذلك نجح فريق الوصل في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، كما سقط فريق الوصل في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل hd | كورة شوت اون لاين

ويحتل فريق الأهلي في الوقت الحالي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 11 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق الوصل في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي مع امتلاكه في رصيده 10 نقاط.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة الاهلي والوصل hd | كورة شوت اون لاين

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الأهلي مع مضيفه فريق الوصل عبر قناة AD Sports HD1 المجانية بصوت كلاً من المعلق عامر عبدالله وأيضاً المعلق عصام عبده، وذلك في تمام الساعة 17:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 18:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.