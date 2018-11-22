المصريين الأحرار يعرض رؤيته لبناء عالم أفضل أساسه السلام في الصين

شارك حزب "المصريين الأحرار " جلسة افتتاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعى الصينى وأحزاب الدول العربية بمدينة هانجتشو عاصمة مقاطعة تشهجيانغ؛ وألقي أمير يوسف عضو المكتب السياسي للحزب كلمة رئيسية بالجلسة الافتتاحية ممثلا عن حزب المصريين الأحرار ونيابة عن القوى السياسية المصرية.





واستهل عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار كلمته بنقل تحيات برئاسة الدكتور عصام خليل لقيادات الحزب الحاكم الصينى والحضور بالمؤتمر والشكر للتعاون الدائم مع الجانب الصينى والزيارات المتبادلة والدعوات المتكررة للزيارة.





وقال "يوسف":" إن ما تتبعه دولة الصين من إبداء روح التعاون والصداقة والشراكة مع الدول العربية كافة وخصوصًا النامية منها نهج رائع تتبناه بزعامة قائدها شي جين بينج، وتحية للصين على نهجها الجديد الذى أستمر قرابة أربعون عامًا فى تجربة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وبدأ يأتي بثماره بوضع الصين فى مكانها الحقيقي علي الخريطة العالمية اقتصاديا وعلميا وثقافيا وسياسيا وعسكريا".





واستعرض رؤية "المصريين الأحرار" لبناء عالم أفضل تكمن فى وجود تكتلات عظمى فى العالم دون سيطرة قوة واحدة فقط مع ضرورة وجود خمسة مبادئ لتلك التكتلات أولها العمل علي السلام في العالم ورخاء ورفاهية الدول.





وشدد عضو سياسي المصريين الأحرار، أن هناك ضرورة بعدم تدخل التكتلات في الشئون الداخلية لأي دولة ولاسيما بان لكل منها خصوصيتها وتقاليدها، القيمة الاقتصادية والثقافية هي أساس تجمع الدول وليس استأثر او سيطرة دولة على أخري.





وأكد ضرورة انتهاج تكتلات القوى العظمى العمل على نشر السلام والمحبة والتعايش مع كل دول العالم دون النظر إلي المصالح الضيقة وإرساء المبادئ الإنسانية التي نصت عليها الأديان، مع الالتزام بمكافحة الإرهاب المدمر لكل المبادئ الإنسانية وهو الدور الذى تقوم به مصر وحدها حاليًا.





وتابع:" إننا نمد يد التعاون والشراكة الأستراتيجية مع دول العالم وقياداتها المحبة للسلام، ولفت إلى أن مصر قامت بخطوات جادة وحازمة فى نهج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي اعتمادا على المخزون الحضاري والثقافي والموارد والثروات الطبيعية والبشرية والموقع الأستراتيجي باعتبارها قلب الأوسط وبوابة أفريقيا، وهو ما انتهجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار خمس سنوات سابقة والذى ندعمه بكل قوة".





وفى ختام الكلمة دعا عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار جميع الدول المحبة للسلام والرخاء للاستثمار في مصر وعلي رأسها دولة الصين العظيمة؛ وقال:" تحيا الإنسانية ويحيا السلام وتحيا المحبة".





جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية حضرها ممثلو الأحزاب حول العالم وقيادات الحزب الشيوعى الحاكم ومنهم سونغ تاو وزير دائرة العلاقات الخارجية ولي جون نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية المركزية، ومن الجانب المصري النائب محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب.



