يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على الوصل الإماراتي، اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وتقام المباراة الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة الأهلي والوصل على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2/2، وهو الأمر الذي يجعل مباراة الإياب أكثر إثارة.

لايف| يلا شوت HD يلا كورة اون لاين| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر| اونلاين كاس زايد| مباراة Al Ahly الآن

ومن المنتظر أن يخضع وليد أزارو مهاجم الأهلي إلى اختبار؛ لتحديد قدرته البدنية على قيادة هجوم الأهلي في مباراة الوصل، وفي حالة استمرار شكوى اللاعب المغربي من الإجهاد، فإن صلاح محسن سيكون الأقرب للتشكيلة الأساسية.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة في 3 مباريات، الأولى كانت أمام النصر ثم الوحدة ثم الوصل.