لايف| يلا شوت HD يلا كورة اون لاين| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر| اونلاين كاس زايد| مباراة Al Ahly الآن
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:01 معمرو عادل
لايف| يلا شوت HD يلا كورة اون لاين| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر| اونلاين كاس زايد| مباراة Al Ahly الآن
يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على الوصل الإماراتي، اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من كأس زايد للأندية الأبطال.
وتقام المباراة الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة.
وتبث مباراة الأهلي والوصل على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2/2، وهو الأمر الذي يجعل مباراة الإياب أكثر إثارة.
لايف| يلا شوت HD يلا كورة اون لاين| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر| اونلاين كاس زايد| مباراة Al Ahly الآن
ومن المنتظر أن يخضع وليد أزارو مهاجم الأهلي إلى اختبار؛ لتحديد قدرته البدنية على قيادة هجوم الأهلي في مباراة الوصل، وفي حالة استمرار شكوى اللاعب المغربي من الإجهاد، فإن صلاح محسن سيكون الأقرب للتشكيلة الأساسية.
ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة في 3 مباريات، الأولى كانت أمام النصر ثم الوحدة ثم الوصل.
لايف| يلا شوت HD يلا كورة اون لاين| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر| اونلاين كاس زايد| مباراة Al Ahly الآن
التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوصل
ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أيمن أشرف وكريم نيدفيد وساليف كوليبالي وأحمد علاء "سعد سمير"
الوسط: عمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد حمودي "محمد شريف"
الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن
بطاقة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي في البطولة في كاس زايد:-
الأهلي Vs الوصل.
البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16).
القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .
الملعب : استاد زعبيل بنادي الوصل .
المعلق : لم يحدد بعد .
موعد مباراة الاهلي والوصل في البطولة العربية اليوم:-
6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:30 مساءاً بتوقيت مصر .
5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:30 مساءاً بتوقيت العراق .
5:30 مساءاً بتوقيت السودان .
6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:30 مساءاً بتوقيت تونس .
4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:30 مساءاً بتوقيت قطر.
3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
لايف| يلا شوت HD يلا كورة اون لاين| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر| اونلاين كاس زايد| مباراة Al Ahly الآن
لايف| يلا شوت HD يلا كورة اون لاين| مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر| اونلاين كاس زايد| مباراة Al Ahly الآن
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