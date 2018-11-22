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أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد.

بث HD مباشر كول كورة مشاهدة الاهلي والوصل (جودات متعددة) | كورة اون لاين يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل

ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي، فإن كارتيرون قرر الدفع بكريم نيدفيد لقيادة الجبهة اليمنى لتعويض غياب الثنائي المصاب أحمد فتحي ومحمد هاني.





وشملت التغييرات في تشكيل الأهلي من خلال الدفع بأكرم توفيق في وسط الملعب لتعويض غياب عمرو السولية، بجانب مشاركة محمد شريف بدلاً من إسلام محارب.

بث HD مباشر كول كورة مشاهدة الاهلي والوصل (جودات متعددة) | كورة اون لاين يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والوصل

واستقر كارتيرون على مشاركة مروان محسن لقيادة هجوم الأهلي ليستمر مروان في قيادة هجوم الفريق بعد مشاركته في مباراة الترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: كريم نيدفيد - ساليف كوليبالي - سعد سمير - أيمن أشرف.





خط الوسط الدفاعي: حسام عاشور - أكرم توفيق،.





خط الوسط الهجومي: ووليد سليمان - محمد شريف - أحمد حمودي.





خط الهجوم: مروان محسن.





جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهى بالتعادل (2-2) في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية، ليكون الأهلي في حاجة إلى نتيجة الفوز أو التعادل بأكثر من هدفين للوصول للدور المقبل.

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