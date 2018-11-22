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كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والوصل kora online

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:04 م
كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والوصل kora online
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عيد طارق
 
كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والوصل kora online
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مباراة صعبة اليوم امام مضيفه فريق الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للاندية الأبطال.
كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والوصل kora online

وكانت مباراة الذهاب قد نتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، في مباراة مثيرة خطف فيها الأهلي التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والوصل kora online

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