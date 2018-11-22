كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والوصل kora online
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:04 معيد طارق
كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والوصل kora onlineيدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مباراة صعبة اليوم امام مضيفه فريق الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للاندية الأبطال.
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وكانت مباراة الذهاب قد نتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، في مباراة مثيرة خطف فيها الأهلي التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
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