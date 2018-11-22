تعرف على سبب غضب نجوى فؤاد من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

أعربت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، عن غاضبها من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب عدم دعوتها أو مشاركتها في تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته تاريخية رغم إنها احدي المؤسسين للمهرجان في دورته الأولى.

كانت نجوى ترغب في المشاركة بالحفل مع سمير صبري، في هذا الحفل التاريخي للدورة الـ٤٠، حيث تم اختيار صبري لتقديم هذه الدورة، لأنه قدم الدورة الأولى منذ ٤٠ عامًا.

يذكر أن المهرجان كرم حسن حسني وبيتر جرينواي بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية وكرم هشام نزيه بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز.