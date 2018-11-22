يسرا الهواري و"مسر إجباري" و"بهججة" يغنون ضد التحرش بمركز شباب الجزيرة

في إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية، تطلق وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) حملة "شباب ضد التحرش" و ذلك في ضوء الجهود المبذولة من الوزارة المصرية لمحاربة التحرش في مصر.

حملة "شباب ضد التحرش" يتم إطلاقها تحت رعاية الوزير د.أشرف صبحي و هي حملة وطنية يتم تنفيذها في 12 محافظة كمرحلة أولى و تستهدف الحد من ظاهرة التحرش من خلال تحفيز تغيير سلوك الرجال و النساء و الشباب والفتيات تجاه قضية التحرش، والهدف من ذلك خلق بيئة آمنة للجميع وخاصة الفتيات و النساء في مصر من خلال تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين، واحترام حرية الأشخاص، بالإضافة الى التنويه الى أن التحرش يعد جريمة وفقا للقوانين المصرية.

ويلقي د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلمة افتتاحية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات مصرية أخرى ومنظمات دولية. ويشمل الحدث معرضاً لمنظمات المجتمع المدني المعنية بملف مواجهة التحرش، وحفل غنائيا للفنانة يسرا الهواري، وفريق "مسار إجباري"، و الفنانة فاطمة عادل، وفريق "بهججة"، والفنانة شرين عبده.

ويتزامن الاحتفال مع الحملة الدولية لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة "16 يوم من النضال" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر من كل عام.