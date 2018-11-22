مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والوصل

نفدت التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي فى مباراة الوصل الإماراتى فور طرحها بمنافذ البيع، حيث خصصت إدارة الوصل ما يقرب من 2300 تذكرة بنسبة 25% من سعة استاد زعبيل الذى يحتضن المباراة.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والوصل

ويلتقى الأهلي مع الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد انتهى بالتعادل 2/2.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والوصل

وتجمعت أعداد من أعضاء الجالية المصرية فى الإمارات أمام مقر نادى الوصل فى محاولة للحصول على تذاكر.

مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مباشر بدون تقطيع hd .. بث حي كورة اون لاين مباراة الاهلي والوصل

