نواب بريطانيون: المخابرات الإنجليزية تجاهلت معلومات أمنية حول تفجير مانشستر

قال نواب بريطانيون بارزون في تقرير اليوم الخميس، إن جهاز المخابرات الحربية البريطاني، تجاهل فرصاً محتملة لمنع تفجير انتحاري عام 2017 في حفل موسيقي أودى بحياة 22 شخصا، مشيراً الى ان الحكومة لم تتعلم من الهجمات السابقة.





وكانت بريطانيا قد تعرضت لأربعة هجمات العام الماضي أسفرت عن مقتل 36 شخصاً، وهو أكثرها دموية حدثت في نهاية عرض المغنية أريانا جراندي في مانشستر، شمال إنجلترا، في مايو.





وفي تقرير، قالت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان إنه كان هناك عدد من الإخفاقات من قبل جهاز المخابرات البريطاني حول انتحارى مانشستر (22 عاما) البريطاني سلمان عبيدي