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وجاء التشكيل كالتالي:





محمد الشناوي، كريم نيدفيد، سعد سمير، كوليبالي، أيمن أشرف، حسام عاشور، أكرم توفيق، وليد سليمان، محمد شريف، أحمد حمودي، مروان محسن.

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل لايف Youtube اون لاين

كانت مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين حتى يتخطى الفريق الإماراتي ويواصل مسيرته بالبطولة.