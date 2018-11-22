يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل لايف Youtube اون لاين
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:57 معمرو عادل
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل لايف Youtube اون لاينأعلن الفرنسي باتريك كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الوصل الإماراتي، في إياب الدور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي ستجمعهما بعد قليل على ملعب زعبيل بالإمارات.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل لايف Youtube اون لاين
وجاء التشكيل كالتالي:
محمد الشناوي، كريم نيدفيد، سعد سمير، كوليبالي، أيمن أشرف، حسام عاشور، أكرم توفيق، وليد سليمان، محمد شريف، أحمد حمودي، مروان محسن.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل لايف Youtube اون لاين
كانت مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين حتى يتخطى الفريق الإماراتي ويواصل مسيرته بالبطولة.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي والوصل لايف Youtube اون لاين
المزيد عن: موعد مباراة الاهلي والوصل اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والوصل يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والوصل كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والوصل كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والوصل مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة البطولة العربية مشاهدة الاهلي ضد الوصل مباشر ماتش الاهلي والوصل مباراة الاهلي والوصل بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي والوصل بث مباشر مجانا مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الاهلي والوصل مباشر مباراة الاهلي في البطولة العربية مباراة الأهلي والوصل