مشاهدة مباراة الاهلي والوصل الاماراتي hd بث مباشر يوتيوب أون لاين في البطولة العربية مباشرة مشاهدة مباراة الاهلي والوصل

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلى والوصل الإماراتى المُقامة حالياً على ملعب "زعبيل" بالإمارات، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علماً بأن مباراة الذهاب ببرج العرب كانت قد انتهت بالتعادل 2/2 ببرج العرب.

وضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوى ، كريم نيدفيد وساليف كوليبالى وسعد سمير وأيمن أشرف ، حسام عاشور وأكرم توفيق، ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد حمودى ، مروان محسن.

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