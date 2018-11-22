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بيراميدز يصدر بيانا ضد الأخبار والحسابات الوهمية باسمه (صور)

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:23 م
بيراميدز يصدر بيانا ضد الأخبار والحسابات الوهمية باسمه (صور)
بيراميدز
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الفجر الرياضي
 

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا ضد الحسابات والصور المفبركة باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال نادي بيراميدز في بيان مقتضب على "تويتر": "يود النادي أن ينبه ان هناك العديد من الاخبار الغير صحيحة التي تم فبركتها في الفترة الماضية بهدف الإساءة لعلاقة نادي بيراميدز ببقية النوادي والتي نعتز بها كثيرا، كما نحذر من اتباع تلك الصور المفبركة او الحسابات الوهمية وتصديق ما يأتي بها حيث انه كاذب جملة و تفصيلا.


كانت بعض الحسابات الوهمية قد زعمت على لسان تركي آل الشيخ مالك بيراميدز أن صفقة محمد حمدي بـ42 مليون جنيه.


بيراميدز يصدر بيانا ضد الأخبار والحسابات الوهمية باسمه (صور)
بيراميدز يصدر بيانا ضد الأخبار والحسابات الوهمية باسمه (صور)
المزيد عن: محمد حمدي تويتر بيراميدز الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
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