الجيش الأمريكي: مقتل 6 من بوكوحرام بضربتين جويتين

قال الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، إنه "قتل ستة من مقاتلي حركة الشباب في الصومال، في ضربتين جويتين شنهما على أهداف قرب بلدة في ولاية جلمدج شمال شرق العاصمة".

وأضاف أنه تم تدمير مخبأ للأسلحة في غارة جوية ثانية، أمس الأربعاء.

وقتل 37 متشدداً في ضربتين جويتين أخريين هذا الأسبوع.

وكثفت الولايات المتحدة، عملياتها في الصومال منذ العام الماضي، بعد أن خفف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من قواعد الاشتباك.

وشنت أكثر من 24 ضربة جوية هذا العام.