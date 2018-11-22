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عرض مسئولو القلعة الحمراء على مهاجم الأهلي اللاعب عمرو جمال المسجل ضمن قائمة الانتظار بالفريق التجديد لمدة 3 أعوام، على أن تتم إعارة اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلى والوصل بث مباشر اليوم 22-11 كورة لايف اون لاين | رابط يلا شوت HD | حصري Abu Dhabi 1 HD

ويرفض عمرو جمال حتى الأن فكرة تجديد تعاقده تحديداً أن عقده مع الأهلي سينتهي في أخر الموسم الحالي وبذلك يحق له التوقيع لأي نادي في الميركاتو الشتوي القادم، تحديداً أن عقد تجديده الذي وقعه قبل إعارته لبيدفيست الجنوب أفريقي غير قانوني، نظراً لكونه توقيعاً على النسخ القديمة “الخضراء” التي لا يعترف بها اتحاد الكرة الأن.