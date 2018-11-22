رابط تابع اون لاين بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية الخميس 22-11-2018 يوتيوب HD





يلتقي فريق الزمالك مساء يوم الخميس أمام نظيره الداخلية في تمام السابعة مساء، ضمن مواجهات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري العام، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.





ويتصدر الفريق الأبيض قمة جدول المسابقة برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، فيما يحتل فريق الداخلية المركز التاسع برصيد 16 نقطة من 13 مباراة.





وأعلن السويسري كريستيان جروس قائمة الفريق للمباراة وجاءت على النحو التالي:





في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – عماد السيد.

رابط تابع اون لاين بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية الخميس 22-11-2018 يوتيوب HD





في خط الدفاع: محمود علاء – محمود عبد العاطي "دونجا" – حازم إمام – بهاء مجدي – محمد عبد السلام – محمد أحمد "كماتشو".





في خط الوسط: طارق حامد – محمد عنتر – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمود عبد العزيز– مصطفى فتحي – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – عبد الله جمعة – محمد حسن.





في خط الهجوم: عمر السعيد – يوسف إبراهيم "أوباما" – حميد أحداد





وتشهد المباراة غياب أيمن حفني على الرغم من انضمامه لقائمة الفريق التي خاضت المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي بجانب كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الذي لم يعد حتى الآن منذ مشاركته الدولية بقميص منتخب بلاده إضافة إلى ثنائي المنتخب التونسي الظهير الأيمن حمدي النقاز ولاعب الوسط فرجاني ساسي بالإضافة إلى غياب محمود حمدي "الونش" للإصابة.

رابط تابع اون لاين بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية الخميس 22-11-2018 يوتيوب HD





ويرصد يوروسبورت عربية أبرز الأهداف التي يسعى الفريق الأبيض لتحقيقها خلال المباراة على النحو التالي:





- الانتصار الخامس على التوالي





منذ تعادل الفريق الأبيض أمام نظيره سموحة بهدف لكل فريق في 18 سبتمبر الماضي، أي منذ أكثر من شهرين، لم يعرف الفريق الأبيض سوى طعم الانتصارات على مدار 4 مباريات متتالية ببطولة الدوري العام.





حيث فاز على المقاولون العرب بهدفين لهدف، ثم فاز على وادي دجلة بأربعة أهداف لهدفين، ثم على حرس الحدود بهدفين لهدف، وأخيرا على الإنتاج الحربي بهدفين لهدف.

رابط تابع اون لاين بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية الخميس 22-11-2018 يوتيوب HD





وسيكون الفوز على الداخلية بمثابة الانتصار الخامس على التوالي وهو الرقم الذي لم يحققه الفريق منذ بداية المسابقة، ويحقق 15 نقطة من أصل 5 مباريات.





- مواصلة الصدارة والضغط على الأهلي





فوز الفريق الأبيض على الداخلية، ومن ثم حصوله على نقاط المباراة الثلاث سيكون بوابة موصلة الصدارة، والابتعاد عن أقرب المنافسين، ووضع لاعبي الأهلي حامل اللقب تحت ضغط عصبي وتوتر شديدين سعيا وراء الفوز بجميع المؤجلات، لمحاولة اللحاق بالفارس الأبيض.

رابط تابع اون لاين بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية الخميس 22-11-2018 يوتيوب HD





حيث لم يخض الفريق الأحمر سوى 6 مباريات فقط حتى الآن بالبطولة المحلية هذا الموسم نظرا لارتباطاته بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي خسرها في المباراة النهائية أمام فريق الترجي الرياضي التونسي بثلاثية نظيفة على ملعب رادس، ليضيع حلم الحصول على البطولة الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخ بطل القرن في مهب الريح.





- استغلال تعثر بيراميدز





جاء تعثر فريق بيراميدز بقيادة التوأم حسن مساء أمس بتعادل إيجابي بطعم الخسارة أمام وادي دجلة، ليفسح الطريق للزمالك لتوسيع فارق النقاط وبينه وبين أبناء حسام حسن.





وحال فوز الزمالك اليوم فسيصير رصيده 29 نقطة من 12 مباراة، بفارق 6 نقاط كاملة عن بيراميدز الذي خاض نفس عدد المباريات في المسابقة المحلية.





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رابط تابع اون لاين بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية الخميس 22-11-2018 يوتيوب HD









- صراع خاص بين محمود علاء وحسام باولو





تحد خاص ستشهده المباراة بين محمود علاء مدافع الزمالك، وحسام سلامة الشهير بباولو مهاجم الداخلية الذي سبق له ارتداء قميص الزمالك.





حيث يتنافس اللاعبان على لقب هداف الدوري العام، بعدما سجل الأول 8 أهداف حتى الآن محتلا بهم صدارة الهدافين، فيما يحل الثاني ثانيا في الترتيب برصيد 7 أهداف.









رابط تابع اون لاين بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية الخميس 22-11-2018 يوتيوب HD







