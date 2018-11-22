غرق بارجة حبوب في مياه القرم الروسية ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية غرق بارجة حبوب مسجلة في روستوف على الدون الروسية في مضيق كيرتش قبالة سواحل جمهورية القرم، وهي محملة بنحو 3.3 ألف طن من الحبوب.

ولم يكشف المسؤول عن سبب غرق البارجة، لكنه اكتفى بالقول إن طاقم السفينة بخير ولم يحدث أي تسرب للوقود منها.

وأكد أن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة في مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف.