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تفاصيل اجتماع فرج عامر مع نائب رئيس البرلمان الإندونيسي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:32 م
تفاصيل اجتماع فرج عامر مع نائب رئيس البرلمان الإندونيسي
جانب من اللقاء
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إسلام شعراوي
 
استقبل المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، نائب رئيس البرلمان الإندونيسي والوفد البرلماني المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإندونيسيا في مجال الصناعة والعديد من المجالات.

من ناحيته قال نائب رئيس البرلمان الإندونيسي، إن هناك علاقات تاريخية وطيدة بين مصر وإندونيسيا في العديد من المجالات، مضيفًا "مصر هي كعبة العلماء والطلبة، خاصة جامعة الأزهر، فهناك 7000 طالب إندونيسي يدرسون في جامعة الأزهر والجامعات المصرية المختلفة".

وأشار نائب رئيس البرلمان الإندونيسي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن زار إندونيسيا عام 2015، معربا عن أمله فى أن تكون زيارة مماثلة من جانب رئيس إندونيسيا لجمهورية مصر العربية مطلع العام المُقبل.
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