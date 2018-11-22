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"الجنايات" تقضي ببراءة متهم من حيازة مخدرات بباب الشعرية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:31 م
الجنايات تقضي ببراءة متهم من حيازة مخدرات بباب الشعرية
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عمرو محمد
 

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حسن اليماني، ببراءة سائق من تهمة الاتجار بالحشيش المخدرة ومقاومة السلطات بمنطقة باب الشعرية.

 

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 3939لسنة 2018 جنايات باب الشعرية، قيام المتهم «محمد.ا» 39 سنه سائق، في سبتمبر الماضي بإحراز بقصد الاتجار مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها.

 

وقال الضابط مجري التحريات، إنه أثناء مرور القوة الأمنية بدائرة القسم أبصر المتهم ممسكا بسيجارة مشتعلة واشتم منها رائحة احتراق جوهر الحشيش وبالتوجه لضبطه اشهر سلاحا أبيض «سكين» لمنعة من أداء عمله فتمكن من ضبطة وبتفتيشه عثر على المواد المخدرة ومبلغ مالي.

 

وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

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