مصر تسترد 26 قطعة أثرية كانت معروضة للبيع في سويسرا

قال شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن الإدارة كانت قد رصدت تلك القطع وهي معروضة للبيع علي الموقع الإلكتروني لأحد صالات المزادات في سويسرا، وقامت الإدارة على الفور بإبلاغ وزارة الخارجية والتي بدورها قامت بإبلاغ السلطات السويسرية وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمصادرة تلك القطع.



وأضاف أنه فور الانتهاء من التحقيقات تم مصادرة القطع لصالح جمهورية مصر العربية، وأوضح أن تلك القطع عبارة عن تمثالين أوشابتي صغيرين يمثلان المعبود أنوبيس، وتمثال آخر أوشابتي، وعدد من التماثيل الصغير المصنوعة من الفيانس تمثل بعضها الرموز الفرعونية مثل عين حورس.



وتسلمت صباح اليوم الخميس، ٢٢ نوفمبر، السفارة المصرية بدولة سويسرا القطع التي كانت معروضة للبيع وعددها ٢٦ قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال وسوف تعود قريبًا إلى أرض الوطن.