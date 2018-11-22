بث مباشر مباراة الأهلي والوصل اليوم Live Abu Dhabi في بطولة كأس زايد مشاهدة مباشرة يلا شوت الجديد كورة ستار أونلاين HD

نقدم لكم بث مباشر مباراة الأهلي والوصل اليوم عبر قناة ابوظبي الرياضية برابط بث يلا شوت كورة ستار كورة لايف ومشاهدة مباشرة أونلاين حيث يحل النادي الأهلي المصري ضيفاً ثقيلاً على نادي الوصل الإماراتي في إياب دور ال16 من البطولة العربية، ويخوض النادي الأهلي مباراة صعبة بعد التعادل الايجابي في مباراة الذهاب بمصر، كما أن الأهلي يُعاني من غيابات كثيرة في صفوفه منها على سبيل المثال لا الحصر اللاعبون أحمد فتحي و محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وهو ما يجعل من اللقاء أكثر صعوبة.

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل اليوم Live Abu Dhabi في بطولة كأس زايد مشاهدة مباشرة يلا شوت الجديد كورة ستار أونلاين HD

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل

تُقام مباراة الأهلي والوصل في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، كما سيتم بث المباراة على شاشة قناة أبو ظبي الرياضية HD1 ويُعلق عليها المعلقين عامر عبد الله وعصام عبده على القناتين الصوتيتين الأولى والثانية، وتشهد المباراة حضور جماهيري كثيف من جانب الفريقين.

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل اليوم Live Abu Dhabi في بطولة كأس زايد مشاهدة مباشرة يلا شوت الجديد كورة ستار أونلاين HD

مباراة الأهلي والوصل بث مباشر

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر عبر رابط البث فور بداية المباراة yalla shoot كورة ستار، يسعى المدير الفني للنادي الأهلي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز على الوصل في مباراة اليوم خاصة وأنها المباراة الأولى للفريق بعد خسارة نهائي بطولة إفريقيا أمام الترجي، وعند سؤاله عن الحاجة لفريق نفسي بعد الخسارة الثقيلة نفى كارتيرون ذلك وقال أنه يملك شهادات في الطب النفسي ويستطيع أن يُخرج الفريق من الحالة النفسية السيئة عقب الهزيمة.

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل اليوم Live Abu Dhabi في بطولة كأس زايد مشاهدة مباشرة يلا شوت الجديد كورة ستار أونلاين HD

مباراة الأهلي والوصل يلا شوت

يتسلح النادي الأهلي بالتاريخ خاصة أنه لم يتلقى أي هزائم من الأندية الإماراتية في البطولة العربية قبل ذلك، وقد انضم وليد أزارو قائد هجوم النادي الأهلي للفريق عقب المباراة التي خاضها مع منتخب بلاده أمام تونس والتي شارك فيها شوط كامل بعد تواصل المدير الفني لمنتخب المغرب مع المدير الفني للأهلي حول إشراكه في المباراة الودية بين الفريقين.

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل اليوم Live Abu Dhabi في بطولة كأس زايد مشاهدة مباشرة يلا شوت الجديد كورة ستار أونلاين HD

الأهلي والوصل مباشر

يُذكر أن باتريس كارتيرون قد انفعل على اللاعبين في المران الأخير لهم بسبب عدم تنفيذهم التعليمات المطلوبة منهم، كما تعرض حسام عاشور لاعب الأهلي لكدمة بسيطة في مران الأهلي في وقت سابق، ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون بصلاح محسن ووليد أزارو منذ بداية المباراة خاصة بعد أن قدم مروان محسن أداء ضعيف في المباريات السابقة له.

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل اليوم Live Abu Dhabi في بطولة كأس زايد مشاهدة مباشرة يلا شوت الجديد كورة ستار أونلاين HD

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