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حجز محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية" لـ26 ديسمبر

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:26 م
حجز محاكمة 30 متهما بـأحداث عنف المطرية لـ26 ديسمبر
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة 30 متهماً في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015 لجلسة 26 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

 

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية عمر عاشور.

 

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

 

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.


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