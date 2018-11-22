الليلة.. المنشد أحمد الكحلاوي ضيف "حلي ودنك"

يستضيف برنامج "حلي ودنك" على قناة الناس، أول برنامج متخصص في فن الإنشاد الديني والذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، اليوم الخميس في تمام الحادية عشر مساءً المنشد الكبير الشيخ أحمد الكحلاوي.

ويقدم الكحلاوي خلال الحلقة، مجموعة كبير من الأغاني الدينية الشعبية، منها الأغنية الشهيرة "لأجل النبي ".

ويقدم برنامج " حلي ودنك" تنوعًا كبيرًا في المحتوى بعد نجاحه وتحقيق نسب مشاهدات عاليه على السوشيال ميديا خاصة أغنية "قمر" لفرقة أبو شعر السورية والتي وصلت إلى 13 مليون مشاهدة عبر الفيسبوك.