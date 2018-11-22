جرحى بتحطم مروحية لسلاح الجو الفلبيني شمالي البلاد

تحطمت مروحية لسلاح الجو الفلبيني اليوم الخميس خلال الهبوط في منشأة عسكرية شمالي البلاد، ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً من بينهم نائب برلماني، حسبما أفاد قائد عسكري محلي.

وكانت المروحية، وهي من طراز "سوكول"، تنقل النائب البرلماني أنتوني برافو وسبعة موظفين في مجلسي النواب والشيوخ إلى قاعدة لسلاح الجو في مدينة كاباس في إقليم تارلاك (92 كيلومتراً شمال مانيلا) عندما وقع الحادث.

وأصيب الركاب الثمانية ومساعد الطيار وأحد أفراد الطاقم بكدمات وجروح طفيفة جراء الحادث، حسبما قال الليفتنانت جنرال إيمانويل سلامة، وهو قائد عسكري محلي.

وأضاف أن قائد المروحية وفرد آخر من الطاقم أصيبا بما يشتبه بأنها كسور، وما زالا يخضعان للفحوص في مستشفى قريب.

وكان من المفترض أن يحضر النائب وموظفو البرلمان فعالية في قاعدة سلاح الجو عندما تحطمت المروحية خلال الهبوط في وادي "كراو فالي" المجاور مترامي الأطراف الخاص بتدريبات التفجير والرماية العسكرية.

وقال سلامة إن المحققين لم يحددوا بعد سبب تحطم المروحية، والتي تم شراؤها من شركة بولندية (2013-2012) في إطار برنامج للتحديث من جانب الجيش الفلبيني.

وفي أغسطس 2014 ، تحطمت مروحية أيضاً في مدينة ماراوي جنوبي الفلبين، ولكن جميع الأشخاص الـ11 الذين كانوا على متنها نجوا من دون إصابة في الحادث.

وتحطمت مروحية أخرى في نوفمبر 2016 بمدينة بويرتو برينسيسا غربي الفلبين، ما أسفر عن إصابة أربعة من جنرالات الشرطة.