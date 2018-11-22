برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتقنين أوضاع العمالة الموسمية

تقدم النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، اليوم، بطلب إحاطة لرئيس الحكومة، حول تقنين أوضاع العمالة الموسمية، والخطوات التي تم إنجازها في برنامج "حماية" الهادف إلى حصر أعداد تلك الفئة، والتأمين عليهم، ووضع آلية تنظم عملية تشغيلهم ووضع رؤية للرعاية الشاملة، وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات المختلفة والنقابات العمالية.



وأكد أن العمالة الموسمية تمثل شريحة كبيرة في المجتمع يعملون دون قانون يؤمن لهم الحصول على حقوقهم، ويكفل لهم حياة كريمة في حالة العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، وأنها كفئة لطالما عانت الإهمال والتهميش، وعدم خضوعها لأي مزايا تمنحها الحكومة أو تقررها لأبنائها، مشيرا إلى أن أن توفير غطاء تأميني ومعاش لهذه العمالة سيسهم بالتأكيد في تخفيف المعاناة عن كاهل هذه الفئة، إلا أنه غير كافي.



وطالب بسرعة الانتهاء من حصر العمالة الموسمية بالقطاعات المختلفة، قطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وإطلاق البرامج الهادفة إلى حماية حقوقهم وتحقيق أقصى فائدة لهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، كما أكد على دور وزارة القوى العاملة في مساعدة تلك الفئة في الحصول على عمل، والتأكد من حصولهم على حقوقهم كاملة من رب العمل، لمنع استغلال تلك الفئة نتيجة عوزهم للمال.