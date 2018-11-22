البابا فرنسيس: لا يغيبنَّ أبدا محبّة وقرب وعضد الكنيسة بأسرها عن المكرسون لله

قال قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، إننا نحتفل اليوم في الذكرى الليتورجيّة لتقدمة مريم العذراء إلى الهيكل بيوم الحياة التأمّلية المخصص لتذكّر الجماعات الرهبانية التأملية وهي عديدة!.





وأضاف، أنها مناسبة ملائمة لنشكر فيها الرب على عطيّة العديد من الأشخاص الذين يتكرّسون بالكامل لله، في الأديار والمناسك، في الصلاة والصمت والحياة الخفيّة، مؤكداً ان لا يغيبنَّ أبدًا محبّة وقرب وعضد الكنيسة بأسرها عن هذه الجماعات.





جاء ذلك خلال مقابلتة العامة بمكرسات وراهبات في مناسبة الذكرى الليتورجيّة لتقدمة مريم العذراء إلى الهيكل بيوم الحياة التأمّلية .



