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الإثنين.. "إفريقية النواب" تستقبل سفير دولة بوروندي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:15 م
الإثنين.. إفريقية النواب تستقبل سفير دولة بوروندي
طارق رضوان
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إسلام شعراوي
 
تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا يوم الإثنين المقبل، مع السفير سليمان موسى سليمان، سفير دولة بورندى، فضلا عن عقد اجتماع أيضا لمناقشة "خطة وزارة الثقافة لدعم توجه مصر لأفريقيا"، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

كما تجتمع اللجنة صباح غد، الثلاثاء، لمناقشة "الدور الذي تقوم به جامعة طنطا لإرساء الهوية الأفريقية في ضوء المؤتمر الذى سيعقد يومى 6 و7 ديسمبر 2018 بعنوان "أفريقيا الماضى والحاضر والمستقبل".
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