يلا شوت Wasl بث مباشر الاهلي والوصل اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، يلتقي نادي الأهلي مع فريق "الوصل" الإماراتي في مباراة إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

يلا شوت Wasl بث مباشر الاهلي والوصل اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

تذاع المباراة عبر قناة Abu Dubai Sports HD1، وهي الناقل الحصري للبطولة بتعليق عامر عبد الله وعصام عبده، وهي قناة مفتوحة وترددها كالآتي:

يلا شوت Wasl بث مباشر الاهلي والوصل اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

القمر الصناعي: نايل سات





التردد: : 12467





الاستقطاب: عمودي





معدل الترميز:27500





معدل تصحيح الخطأ:2/3

يلا شوت Wasl بث مباشر الاهلي والوصل اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

وكان الأهلي تعادل إيجابياً مع الوصل بهدفين لكل فريق، خلال مباراة الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2 للتأهل مباشرة، أو ركلات الجزاء الترجيحية في حال التعادل 2-2.