كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر الان| اهم مباريات كأس زايد اليوم مباشر| الآن Al Ahly
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:54 معمرو عادل
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر الان| اهم مباريات كأس زايد اليوم مباشر| الآن Al Ahly
يلتقى الأهلي مع الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الخميس بتوقيت القاهرة، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب انتهى بالتعادل 2/2.
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر الان| اهم مباريات كأس زايد اليوم مباشر| الآن Al Ahly
وتقدم الأهلي بهدف نظيف خلال الشوط الأول عن طريق اللاعب أحمد فتحى، من تسديدة قوية لركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الوصل جهة اليسار لتتخطى الجميع وتدخل الشباك فى الدقيقة 45.
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر الان| اهم مباريات كأس زايد اليوم مباشر| الآن Al Ahly
وفى الشوط الثاني ظهر الوصل بشكل قوى داخل مناطق الأهلي، واستطاع تسجيل هدفين فى آخر 10 دقائق من المباراة عن طريق اللاعب البرازيل ليما "هدفين" فى الدقائق 81 و 86.
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر الان| اهم مباريات كأس زايد اليوم مباشر| الآن Al Ahly
وفى الدقيقة الأخير من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع استطاع مروان محسن إدراك هدف التعادل، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقين، فى انتظار حسم المتأهل فى مباراة اليوم بالإمارات.
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر الان| اهم مباريات كأس زايد اليوم مباشر| الآن Al Ahly
ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بنتيجة 3-3 أو أكثر ليتأهل إلى الدور ربع النهائى.
سيبدأ الفرنسى باتريك كارتيرون المدير الفنى للأهلى المباراة بالقوة الضاربة باعتبارها مبارة مصيرية، ويجد الفرنسي مشكلة فى مركز الظهير الأيمن بعد إصابة فتحى وهانى، لكن سيدفع بكريم نيدفيد فى مركز الظهير الأيمن بعدما أجاد اللعب فيه فى اللقاء الأخير أمام الترجى، وسيتولى أيمن أشرف الجبهة اليسرى للفريق فى ظل غياب معلول المصاب، وسيقود هجوم الأحمر المغربى وليد أزارو.
كول كورة coolkora مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر الان| اهم مباريات كأس زايد اليوم مباشر| الآن Al Ahly
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