 تابع olline - مشاهدة مباراة الاهلي والوصل اليوم | بث مباشر الاهلي والوصل لايف .. يلا شوت 

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أكد الجهاز الفني للأهلى، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، جاهزية وليد أزارو للقاء الوصل اليوم رغم حالة الإجهاد التى يعانى منها اللاعب.

ويلتقى الأهلى مع الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الخميس بتوقيت القاهرة، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد انتهى بالتعادل 2/2.

وشدد الجهاز الفنى على ثقته الكبيرة فى قدرة أزارو على المشاركة أمام الوصل، رغم رحلة الطيران الشاقة من تونس إلى إيطاليا، وصولا إلى الإمارات، وأن توقيت مشاركته أمر يخضع لعدة عوامل تخص الجهاز الفنى.

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وكان أزارو قد انضم لبعثة الأهلي أمس بعد عودته من تونس عقب مشاركته مع منتخب بلاده المغرب فى لقاء ودى مع تونس.









شهدت بعثة الأهلي الساعات الماضية جدلاً بشأن عدة أمور فنية خاصة بمباراة الفريق الليلة أمام الوصل الإماراتى فى البطولة العربية، واختلفت وجهات النظر فى الجهاز الفنى حول الحارس الذى سيُشارك أساسياً فى لقاء الليلة.





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ويلتقي الأهلي مع الوصل الاماراتي فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الخميس بتوقيت القاهرة، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية ابطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب كان قد انتهى بالتعادل 2/2 .





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وأكدت مصادر لـ"الفجر الرياضي" أن بعض الأصوات فى الجهاز الفنى طالبت بمنح الفرصة لشريف إكرامى حارس الفريق للمشاركة أساسياً لعدة أسباب، فى مقدمتها إراحة الحارس الأساسى محمد الشناوى بعدما شارك فى مباريات كثيرة خلال الفترة الماضية محلياً وأفريقياً وعربياً، وعانى من إجهاد شديد بدأ ينعكس على مستواه فى الملعب.









ومن الأسباب التى تراها بعض الأصوات المُطالبة بمشاركة إكرامى أساسياً الليلة أحقية شريف فى الدفاع عن عرين الفريق بعدما جلس على دكة الاحتياطى الموسم الماضى والحالى ولم يثر أية مشاكل بل يجتهد فى التدريبات بشكل جيد ويلتزم بتعليمات الجهاز الفنى بالإضافة لدوره المهم كأحد كباتن الفريق.





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وفى المقابل، يرى البعض الآخر فى الجهاز ضرورة استمرار الدفع بمحمد الشناوى لأنه الحارس الأساسي للأهلي والمنتخب طوال الفترة الماضية، وهو الأجهز فنياً ومن الأفضل مشاركته، خاصة أن المباراة مهمة ولا يمكن الاعتماد فيها على لاعبى الدكة مهما كانت قدراتهم.





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